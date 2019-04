Solberg takker KrF for at hun fortsatt er i regjering

NTB Innenriks

– Tusen takk for at jeg får stå her og være statsminister, sa Solberg til jubel, applaus og latter fra salen under KrFs landsmøte på Sola lørdag.

Hadde det ikke vært for at KrF i fjor høst bestemte seg for å søke regjeringssamarbeid med Høyre, Venstre og Frp, ville Solberg trolig måttet takke av og overlatt statsministervervet til Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Solberg innrømmer at hun fulgte ekstra spent med da KrF holdt sitt ekstraordinære landsmøte på Gardermoen 2. november 2018.

– Jeg vet at siste halvår har vært tøft for dere, og at retningsvalget dere skulle ta sikkert skapte mye uro hos dere. Men det skapte også mye uro for oss i Høyre. Vi var redde for at et 60 år langt vennskap skulle gå mot slutten, sa Solberg.

– Jeg innrømmer også at vi kjempet litt for at dere skulle velge oss, og jeg ville gjort det på nytt. Gode vennskap er det verdt å kjempe for, sa hun.

– Politiske saker

I høst fikk Solberg kritikk da hun kom KrF i møte ved å åpne for endringer i abortloven, midt mens KrF sto i diskusjonen om de skulle gå inn den borgerlige regjeringen eller velge venstresiden.

VG avslørte også at KrF-nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad hadde vært i møte hos statsministeren mens partiets interne prosess pågikk. Temaet skal ha vært endringer i abortloven.

– På hvilken måte hjalp dere KrF?

– Vi deltok i den politiske debatten. Med politiske saker. Det har du vel lagt merke til, sier Solberg til NTB.

Takker Hareide

Selv om det kunne vippet begge veier understreker statsministeren at hun har den dypeste respekt for måten KrF håndterte veivalget på. Hun rettet også en takk til tidligere partileder Knut Arild Hareide, som satt i gang prosessen.

– Jeg vil takke Knut Arild for et nært og godt samarbeid i mange år, både i posisjon og opposisjon. Vi har hatt våre uenigheter, og noen ganger har det gått ei kule varmt, men jeg har dypt respekt for det samarbeidet du har lagt ned, også for å skaffe landet en borgerlig regjering i 2013, sa Solberg.

– Selv om du kanskje vil ha en annen regjering nå, syns jeg du har gjort dette på en framifrå måte, sa statsministeren, som gikk bort til Hareide og ga ham en varm klem etter talen sin.

