SAS-beslutning ventes om mulige kanselleringer søndag

NTB Innenriks

– Beslutningen om vi også må kansellere avganger søndag, blir tatt lørdag formiddag, forteller informasjonssjef Knut Morten Johansen.

I stedet for permittering er kabinpersonale og bakkepersonale satt inn for å veilede og hjelpe de mange ventende på flyplassene.

Men fortsetter streiken også etter helgen, vil det få konsekvenser for andre ansatte i SAS. Det gjelder også dem som har lederjobber i selskapet.

170.000 passasjerer

Det er anslått at til sammen 170.000 passasjerer i Norden rammes om streiken varer gjennom hele helgen. Danske Sydbank har regnet ut at kostnaden for streiken for SAS ligger på mellom 54 og 73 millioner norske kroner per dag.

Til sammen 1.400 piloter er i streik i de tre skandinaviske landene. 545 av dem er ansatt i Norge.

– Jeg har full forståelse for at dette ikke styrker tilliten til SAS. Jeg må bare ærlig og oppriktig beklage overfor kundene som har blitt rammet av innstilte fly. Jeg er veldig lei meg for det, og vi gjør selvfølgelig alt vi kan for å hjelpe kundene, sa SAS-sjef Rickard Gustafson til NTB fredag kveld.

Pilotene beklager

Etter bruddet natt til fredag har det så langt ikke vært kontakt mellom partene. Fagforeningene sier de er klare til å møte SAS-ledelsen om de ønsker det.

– Hvis ledelsen tar kontakt og vil møtes, er vi selvfølgelig klare, sier leder Jan Levi Skogvang i Scandinavian Norge Flygerforening i Parat. De streikende pilotene går også ut og beklager konsekvensene dette får for passasjerene.

(©NTB)