SAS-ansatte reagerer på at streikende piloter ga Norwegian ros

Leder i Scandinavian Norge Flygerforening Jan Levi Skogvang sa fredag til NTB at han er positiv til at Norwegian har satt inn ekstra avganger i forbindelse med pilotstreiken i SAS.

– Vi ønsker ikke å ramme tredjepart, altså passasjerene. Det er til hjelp at Norwegian har kapasitet til å sette opp ekstra avganger, sa han.

Men SAS-kollegaer misliker de positive ordene om konkurrenten, ifølge informasjonssjef Knut Morten Johansen.

Han sier til Flysmart24 at han ikke bestrider pilotenes rett til å streike, men reagerer på at de støtter Norwegian, som han mener utnytter situasjonen.

– Jeg må innrømme at jeg er skuffet over den illojale opptredenen pilotene her viser, og forstår at det føles vondt for andre ansatte i SAS som nå må jobbe døgnet rundt for å hjelpe de titusener av passasjerer som trenger hjelp som følge av at pilotene streiker, sier Johansen til nettavisen.

Fagforeningsleder Skogvang på sin side angrer ikke på uttalelsen, og sier den var til støtte for passasjerene og ikke til Norwegian-sjef Bjørn Kjos.

I stedet for permittering er kabinpersonale og bakkepersonale satt inn for å veilede og hjelpe de mange ventende på flyplassene. Danske Sydbank har regnet ut at kostnaden for streiken for SAS ligger på mellom 54 og 73 millioner norske kroner per dag.

