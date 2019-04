NTB Innenriks

Ved 2-tiden meldte politiet at nødetatene har rykket ut til området. Et større område brant ved stranden, skrev Nordland politidistrikt på Twitter. Kort tid senere kunne politiet melde om at brannen ble slukket.

En person er mistenkt etter at det som trolig var et bål som kom ut av kontroll, skriver VG.

Brannen fortsatte å spre seg da brannvesenet kom. Da skal det ha brent rundt 50 meter i bredden ved knusktørt gress. Men brannmannskaper fikk raskt hindret spredningen.

