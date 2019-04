Én av de siktede nekter straffskyld for drapet i Mehamn

NTB Innenriks

De to siktede mennene ble lørdag formiddag pågrepet i en politiaksjon mot et hus i tettstedet Gamvik like før klokken 11, og pågripelsene skjedde uten dramatikk, ifølge politiet.

Politiet opplyste lørdag ettermiddag at begge de to som er pågrepet, er siktet i saken. Tidligere lørdag var bare den ene, en 35 år gammel mann, siktet for drap.

– Nå er begge to siktet for drapet, så får etterforskningen avgjøre om vi skal justere dette igjen. Det er viktig at man i innledningsfasen får rettigheter rundt avhør, og vedkommende var sammen med den som først ble siktet for drap, forklarer lensmannen om at også den 32 år gamle mannen nå er drapssiktet.

En av de siktede nekter straffskyld og stiller seg uforstående til siktelsen. Det opplyser forsvarer Jens Berhard Herstad til NRK sent lørdag kveld.

De to vil bli fremstilt for varetektsfengsling mandag.

Ba om tilgivelse på Facebook

En av de siktede ba lørdag morgen om tilgivelse på sin Facebook-side.

iFinnmark har oversatt teksten som mannen skrev på Facebook-siden. I teksten publisert lørdag morgen, ber mannen om tilgivelse og skriver at han ikke mente å løsne skudd.

– Vi kjenner til Facebook-innlegget og har sikret det, men kan ikke kommentere innholdet i det, sier lensmann Tarjei Leinan Mathiesen i Porsanger til NTB.

– Alt rundt Facebook og de personene som er involvert, er viktig i etterforskningen, fortsetter han.

Både avdøde og de siktede er utenlandske statsborgere. Ifølge NRK og islandske medier, er de fra Island. Politiet har ikke bekreftet dette.

Det er ifølge politiet en relasjon mellom avdøde og de siktede, men har ikke ønsket å gå i detalj på hvilken relasjon det er snakk om.

Stor politiaksjon

Politiet fikk meldingen om at en mann var skutt like før klokken 5.30 lørdag morgen.

Den 40 år gamle mannen ble funnet hardt skadd i et bolighus i Mehamn i Gamvik kommune i Finnmark. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men han døde kort tid etterpå.

Det ble deretter satt i gang en stor politiaksjon for å forsøke å finne gjerningspersonene.

En drøy halvtime etter at politiet mottok meldingen, fikk de en annen melding om en bil som var kjørt i grøfta noen kilometer unna.

To personer ble observert gående fra stedet og politiet satte trafikkulykken i forbindelse med hendelsen i Mehamn. Etter en stor leteaksjon ble de to altså pågrepet av politiet noen timer senere.

Får Kripos-bistand

Etterforskningen er foreløpig i innledende fase, og politiet jobber med å samle informasjon om hva som skjedde i forkant av drapet.

Lørdag ettermiddag opplyser etterforskningsleder Monica Lorentzen til NRK at politiet har bedt Kripos hjelpe til med etterforskningen. På grunn av flystreiken er det usikkert når de kan være framme i Mehamn.

Avdøde vil bli sendt til obduksjon i Tromsø.