Ulf Leirstein ferdig i Frp, samme dag blir nytt varsel kjent

– Jeg har i dag etter 30 år som medlem, meldt meg ut av Frp. Det har vært en tøff og lang prosess å komme til denne beslutningen, skriver han i en Facebook-melding som ble lagt ut fredag formiddag.

Ikke lenge etter meldte NRK at det er kommet et nytt varsel mot ham.

– Jeg kan bekrefte at organisasjonsutvalget har mottatt et nytt varsel på Ulf Leirstein. Hendelsen varselet dreier seg om, er fra samme tidsperiode som de tidligere varslene på Leirstein, og ligger 7–8 år tilbake i tid, sier leder Alf Erik Andersen i Frps organisasjonsutvalg.

Leirstein, som representerer Østfold på Stortinget, synes hans parti har fått til mye bra i regjering, men at han nå opplever at altfor mange kompromisser svekker partiet for mye.

– Jeg mener Frp trenger en tydeligere Frp-profil for at partiet skal stå seg som parti over tid, skriver han.

– Vemodig

Partileder Siv Jensen sier en kommentar til NTB at 45-åringen har vært en viktig politiker for Frp over lang tid.

– Jeg har kjent ham siden 90-tallet og har samarbeidet godt med ham. Det er derfor vemodig at han melder seg ut, uttaler hun blant annet.

Lokallagsleder Niklas Eriksen og ordførerkandidat Michael Torp i Moss Frp mener det var en klok avgjørelse av Leirstein å trekke seg.

– I tilfeller som dette er det alltid best at et medlem selv tar avgjørelsen om å gi seg. Det sparer både partiet og vedkommende for mye unødvendig støy, skriver de i en uttalelse.

Ulf Leirstein har i dag ingen tillitsverv i Moss Frp, og står ikke på lokallagets valgliste for 2019. Utmeldelsen vil derfor ikke få noen konsekvenser for partiets arbeid eller situasjon lokalt.

Et vanskelig år

Han beskriver det siste året som vanskelig.

– Preget av stadige medieoppslag, som er knyttet til en periode i mitt liv mange år tilbake, som jeg gjerne skulle sett ugjort. Dette har jeg beklaget mer enn en gang. Heksejakten jeg og mine nærmeste har blitt utsatt for oppleves ikke å stå i forhold til hva jeg har gjort og hva jeg beskyldes for, forteller han.

I januar i fjor ble det kjent at Leirstein i 2010 hadde sendt eposter med pornografisk materiale til unge gutter som var aktive i ungdomsorganisasjonen FpU. I tillegg meldte NRK om tekstmeldinger han skal ha sendt til en kvinne der han foreslo at de to skulle ha trekantsex med en da 15 år gammel gutt.

Leirstein erkjente kort tid etter at han hadde gått over streken og trakk seg fra alle verv i partiet.

Vil skape ro

Stortingsrepresentanten mener mediene ikke er klar over hvordan han og hans familie har opplevd situasjonen.

– Uthengingen i mediene og negativt fokus også på andre saker utenfor min kontroll har vært en påkjenning jeg ikke tror mediene er klar over betydningen av for en familie, skriver han.

– Jeg melder meg derfor ut av Frp og håper at dette kan roe situasjonen for partiet, for meg og min familie.