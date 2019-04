Streikerammede kan ha krav på erstatning

NTB Innenriks

En streik gjennomført av selskapets egne piloter går ikke under betegnelsen «ekstraordinære hendelser» og blir derfor flyselskapets eget ansvar i henhold til EUs passasjerrettighetslover EC-26, opplyser landssjef for Airhelp i Norge, Andreas Hermansson.

– I og med at SAS har valgt å ikke kansellere flygingene mer enn to uker før avgangene, blir selskapet ansvarlig i tilfellene der fly kanselleres eller blir mer enn tre timer forsinket på grunn av streiken. I disse tilfellene har hver passasjer krav på opp til 600 euro i erstatning, sier Hermansson.

Over 1.400 SAS-piloter er tatt ut i streik etter at selskapets ledelse og flygerne ikke kom til enighet natt til fredag. Rundt 315 avganger er innstilt, noe som betyr at rundt 100.000 passasjerer i, til eller fra Norge vil bli direkte rammet av streiken i løpet av helgen. I Skandinavia samlet kan streiken komme til å ramme så mange som 250.000 passasjerer, ifølge tall fra flyerstatningsselskapet Airhelp.

