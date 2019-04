SAS-meklingen fortsetter på overtid

NTB Innenriks

NHO Luftfart og pilotene, som er samlet under paraplyen SAS Pilot Group, vil fortsette meklingen på overtid hos Riksmekleren i Oslo. SAS Pilot Group består av LO-foreningen Norsk Flygerforbund og pilotene som er organisert via Parat, samt pilotenes fagforeninger i Sverige og Danmark.

Kravet fra pilotene er en lønnsøkning på 13 prosent. Noen timer før fristen meldte riksmekler Mats Wilhelm Ruland at det var betydelig avstand mellom partene.

– Det er partenes ansvar å finne en løsning. For at vi skal presentere et forslag, må vi mene at det er utsikter til en løsning som vi tror partene kan godta. Men det er altfor tidlig til at det er aktuelt for oss å gjøre noe slikt, sa riksmekleren ved 21-tiden torsdag.

Fredag er 205 SAS-avganger innstilt som følge av faren for pilotstreik. Bare fra Oslo lufthavn er 44 SAS-avganger innstilt mellom 6 og 12 fredag. Kun sju avganger er oppført med normal avgang.

På sine nettsider opplyste SAS torsdag kveld at selskapet tar forholdsregler for å «minimere konsekvensene for reisende og ansatte».