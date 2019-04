Politidirektoratet: Operativt politi i hele landet skal være bevæpnet under 17. mai-feiringen

NTB Innenriks

Politifolk på bakken skal være klare til å reagere umiddelbart hvis det skulle komme et terrorangrep mot større arrangementer og folkeansamlinger under feiringen av nasjonaldagen, understreker politidirektør Benedicte Bjørnland overfor NTB. Sikkerhets- og beredskapstiltaket som i fjor ble gjennomført i Oslo, skal nå gjelde for hele landet.

Beslutningen innebærer at politifolk i tilknytning til større arrangementer, denne gangen vil være bevæpnet. Bevæpningsadgangen er avgrenset til såkalt innsatspersonell som er sertifisert til å bære våpen under større arrangementer, og det vil være opp til politimesterne å vurdere hvilke arrangementer dette gjelder.

Politidirektoratet baserer seg på den generelle trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste som ikke har noen konkrete opplysninger knyttet til 17. mai.

– Handlingsmønstre i gjennomførte terrorangrep ute i Europa har vært rettet mot større folkeansamlinger. Derfor har vi besluttet at den praksisen som var i Oslo i fjor, skal vi i år ha i hele landet. Det betyr at operativt personell tilknyttet større arrangementer skal være bevæpnet 17. mai, sier Bjørnland til NTB.

Ingen konkrete trusler

Hun understreker at politiet ikke har mottatt noen konkrete opplysninger fra PST om at det foreligger trusler knyttet til 17. mai-feiringen. PST har ikke avgrenset sin trusselvurdering geografisk. Den gjelder hele landet, poengterer politidirektøren.

– Det har vi i bakhodet når vi i år lager planer for sikkerhet og beredskap på 17. mai. Vi tror feiringen skal foregå trygt og godt, men vi kommer til å ta høyde for at politiet skal kunne agere umiddelbart hvis det skulle skje noe, sier hun.

Utvidet politibevæpning kommer i tillegg til en rekke andre sikkerhets- og beredskapstiltak – åpne og hemmelige – på nasjonaldagen. Spesielt har det store barnetoget opp Karl Johan og forbi slottsbalkongen i Oslo fått ekstra oppmerksomhet fra politiet de siste årene. I fjor var sidegater til paradegaten sperret av med busser og politibiler, og selve toget ble passet på av bevæpnet politi.

Vil beskytte barna

Trondheim og Stavanger gikk i fjor for framskutt lagring, noe som betyr at politiet hadde våpen tilgjengelig i politibilene. I Bergen var det ikke generell bevæpning 17. mai, men politiet hadde punktbevæpnede patruljer på særlig risikofylte steder.

I år kommer alle de store byene til å ha bevæpnet politi. Også i mindre byer og på mindre steder må politimesterne vurdere om tog og arrangementer i deres dekningsområde er av en slik størrelse og art at det faller inn under Politidirektoratets definisjon av «større arrangementer og folkeansamlinger». Direktoratet har ikke satt en spesifikk størrelse eller tallfestet antall deltakere, men vil gi hver enkelt politimester muligheten til å utøve skjønn.

– Jeg tror publikum er alminnelig opplyst og registrerer det som har skjedd av hendelser ute i verden og i våre naboland. Jeg tror også de skjønner at våre ønsker og motiv for dette er å sørge for en god avvikling av nasjonaldagen med barna våre i spissen, og at dette ikke er en del av den generelle bevæpningsdebatten sier politidirektøren.

