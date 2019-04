Per-Willy Amundsen boikotter ikke lenger iTromsø

NTB Innenriks

Siden januar 2018 har Amundsen nektet å snakke med journalister fra iTromsø. Årsaken var omtalen av en tidligere nestleder i Fremskrittspartiets ungdom og varsler om seksuell trakassering som var rettet mot nestlederen.

– Etter at de hadde et sterkt presseetisk overtramp mot en tillitsvalgt i mitt hjemfylke, valgte jeg å ikke forholde meg til de journalistene. Jeg sa de enten måtte beklage, eller så venter jeg til de er felt i PFU. De ville ikke beklage, men de ble felt i PFU, sier Amundsen til fagbladet Journalisten.

I midten av desember i fjor ble iTromsø, sammen med to andre aviser, felt i Pressens Faglige Utvalg (PFU) for deler av dekningen av nestlederen.

– Etter desember 2018 har jeg ikke hatt noe uoppgjort med iTromsø, sier Amundsen, som var justisminister fra 20. desember 2016 til 17. januar 2018.

Politisk redaktør Martin Lægland i iTromsø sier til Journalisten at det var nytt for ham at boikotten er avsluttet.

– Det er hyggelig å få vite dette, selv om det er gjennom dere. Vi fikk jo ikke beskjed da boikotten var i gang heller, han sluttet bare å ta telefonen og å svare på eposter. Vi har heller ikke fått beskjed om at boikotten er over. Men fint å få opplysningen nå, via en mellommann, sier Lægland.

