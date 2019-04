Landbruksministeren: – Pelsdyr er en drittsak

NTB Innenriks

– Pelsdyr er en drittsak, sa landbruksministeren fra talerstolen under KrFs landsmøte på Sola fredag.

Utenfor landsmøtehotellet ble hun møtt av demonstranter fra pelsdyrnæringen da hun ankom, og hun ble også utfordret om pelsdyr fra talerstolen.

Bollestad er i en skvis i saken. På den ene siden representerer hun det største pelsdyrfylket i landet (Rogaland) og et KrF som har et landsmøtevedtak om å beholde næringen. På den andre siden er hun sjef for arbeidet med å legge ned hele næringen, noe Venstre fikk gjennomslag for under regjeringsforhandlingene på Jeløya.

Saken dreier seg nå om hvilken overgangsordning og kompensasjon bøndene som må legge ned pelsdyrvirksomheten sin, skal få. Regjeringens forslag til en slik ordning har vært ute på høring, men har fått en del kritikk for å være for lite raus.

– Jeg har lest hvert eneste høringssvar, 343 stykker. Det sterkeste er å lese om enkeltpersoner og enkeltfamilier som nå sliter med å sove fordi de er redde for å miste næringen, og som ikke klarer å omstille seg der de bor, sa Bollestad.

– Jeg sier det er ikke noen lett oppgave. Men jeg skal gjøre så godt jeg kan.

