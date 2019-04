NTB Innenriks

Jacobsen og Gundersen ble meldt savnet av sine familier i desember i fjor. Siste livstegn fra paret var 12. desember 2018, melder Adresseavisen.

I en pressemelding understreker politiet at det ikke er mistanke om at de er utsatt for noe kriminelt.

En turgåer varslet politiet om funnet ved 15-tiden onsdag.

(©NTB)