Dagmamma anker dom for dødelig babyvold i 2006

Saken ble henlagt i 2009, men gjenopptatt i 2016. Kvinnen, som nå er 49 år gammel, ble frikjent da saken var oppe for Ringerike tingrett. Nå er ankesaken behandlet av Borgarting lagmannsrett.

I 2006 var kvinnen dagmamma for 13 måneder gamle Martine, som døde 8. september 2006 av skader hun fikk fire dager tidligere.

– Bakhodet mot noe hardt

«Lagmannsrettens flertall har lagt til grunn at tiltalte har slått Martines bakhode med voldsom kraft eller støtet/slengt bakhodet mot noe hardt, og at dette skjedde tre ganger etter hverandre. Flertallet finner det derfor bevist at det for tiltalte har fremstått som mer sannsynlig at Martine ved disse handlingene fikk betydelige skader enn at hun ikke fikk det. Flertallet har også lagt til grunn at tiltalte handlet relativt raskt og i frustrasjon», heter det i dommen.

Retten understreker at det ikke dreier seg om gjentatt mishandling, men enkeltstående tilfeller av voldsbruk.

Kvinnen ble siktet i januar 2007, men da saken var ferdig etterforsket, ble den henlagt av Riksadvokaten på grunn av bevisets stilling. Via Stine Sofies Stiftelse ba Martines foreldre i 2015 og 2016 om at politiet skulle etterforske saken på nytt.

Siktet igjen ti år etter

Sørøst politidistrikt og Cold case-gruppa til Kripos startet ny etterforskning av saken i 2016. Dagmammaen ble siktet på nytt 8. september 2016, på dagen ti år etter at jenta døde.

Da kvinnen ble frifunnet i tingretten, anket påtalemyndigheten avgjørelsen, og saken kom opp for Borgarting lagmannsrett i februar i år. Påtalemyndighetens påstand om straff for den tiltalte var sju og et halvt års fengsel.

Lagmannsretten mener påtalemyndigheten er å bebreide for at saken ikke ble oppklart og ført for retten på et tidligere tidspunkt. Straffen ble betydelig redusert som følge av tiden som har gått.

Dommen ble avsagt med dissens. En av meddommerne mener det ikke kan utelukkes at jenta var påført hodeskadene før hun ble levert til dagmammaen.

Anker til Høyesterett

Advokat Thomas Randby, den ene av kvinnens to forsvarere, mener dommen er uriktig og sier til Dagbladet at han er overrasket over bevisvurderingen.

– Vår klient er svært lei seg og fastholder at hun ikke gjorde noe galt med Martine. Lagmannsrettens dom vil bli anket til Høyesterett, med begjæring om opphevelse på grunn av saksbehandlingsfeil, sier Randby.

Til VG sier bistandsadvokat Marius Staurset at foreldrene til Martine er lettet over dommen.

– De har ventet på dette i 13 år. De har kjempet for å få saken fram for domstolen og fikk et nedslående resultat i fjor som var veldig overraskende. Nå er de veldig lettet, sier Staurset.

Kvinnen er også dømt til å betale 130.000 kroner i oppreisningserstatning til den ene etterlatte.