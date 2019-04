Trond Giske vil ha debatt om organisasjonskultur

NTB Innenriks

Giske og samboer Haddy Njie er torsdag kveld med i TV 2-programmet «Vårt lille land», hvor de for første gang offentlig skal fortelle om sine opplevelser rundt metoo-varslene.

– I TV 2 torsdag kveld snakker jeg for første gang offentlig om prosessen bak at jeg trakk meg som nestleder i Ap. I 16 måneder har jeg ikke uttalt meg fordi debattklimaet ikke har åpnet for det. Jeg vet fortsatt ikke om rommet er der, men sa likevel ja til forespørselen fra «Vårt lille land» uten betingelser, skriver Giske på Facebook i anledning TV 2-intervjuet.

Han håper det blir rom for debatt om hvordan man skaper god kultur i organisasjoner og i samfunnet, samtidig som grunnleggende prinsipper i et rettssamfunn ivaretas, skriver han.

– Jeg håper også på en debatt om medienes rolle og presseetiske prinsipper. Pressens varslede gjennomgang av bruken av anonyme kilder er en viktig start.

Giske framholder at han ikke vil «snakke ut om den tøffe tiden» i TV-programmet, men ønsker å dele erfaringer og synspunkter i en slik debatt.

– Også Haddy har valgt å dele sine tanker og refleksjoner i programmet. Vi har stått sammen i denne stormen, hun har sett alt på nært hold, avslutter Giske.

