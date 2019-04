Trolig ny byrådsleder i Bergen

NTB Innenriks

Det er ordinært byrådsmøte torsdag klokken 9 og det er ventet at Schjelderup da skal informere om at han fratrer og at 35 år gamle Roger Valhammar blir hans etterfølger, ifølge Bergens Tidende.

Det var Bergensavisen som først meldte om skiftet onsdag kveld. BT har fått det bekreftet av kilder nær byrådet.

Schjelderup ga i august i fjor beskjed om at han ikke tar gjenvalg i høstens kommunevalg.

Valhammer ble i februar valgt til Aps byrådslederkandidat, og det har blitt spekulert i at Schjelderup ville gi plass til sin etterfølger for å gi ham enda bedre mulighet til å profilere seg.

Valhammar er nå byråd for skole, barnehage og idrett, og har vært medlem av Bergen bystyre siden 2011. Han har også vært leder av Ap i Bergen siden 2017 og ledet partilagets programkomité 2018–19.

