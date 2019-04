Spesialenheten: – Politimesteren i Finnmark har ikke gjort noe ulovlig

NTB Innenriks

Halvor Hjelm-Hansen, leder for etterforskningsavdelingen i Spesialenheten for politisaker, sier etterforskningen mot politimesteren snart er ferdig og at de ikke har funnet noe ulovlig.

– Undersøkelsene vi har gjort gir et bilde som avkrefter anklagen. Det er ikke kommet fram konkrete holdepunkter for at det skal ha skjedd noe straffbart. Saken vil om noen dager bli sendt til Sjefen for Spesialenheten for påtaleavgjørelse, sier Hjelm-Hansen til iFinnmark.

Bakgrunnen for etterforskningen var et angivelig kjøp av snøscootere til Øst-Finnmark politidistrikt fra Hættas ektemann. Hjelm-Hansen bekrefter at saken gjelder kjøp av snøscootere i 2013.

– Jeg ønsker ikke å gå inn på detaljer, men etter blant annet dokumentgjennomgang ser vi at det er gjort handel med firmaet Nordgaard Motor, og ikke mannen til politimesteren.

Tidligere i april sa Hætta til iFinnmark at etterforskningen kom svært overraskende. Hun avviste at det noen gang har blitt kjøpt inn snøscootere fra en bedrift hvor mannen hennes jobbet i.

– For det første så sluttet han å selge snøscootere i 2011, og han har heller aldri jobbet for firmaet vi kjøpte scootere av, sa Hætta.

Hun tror ikke varselet var en misforståelse.

– Dette er snakk om en alvorlig falsk anklage som har kommet for enten å ramme meg personlig, eller Finnmark politidistrikt, sa Hætta.

Hun fikk vite om etterforskningen i begynnelsen av mars.

– Anmeldelsen har kommet via en anonym varslingskanal, og jeg føler at dette er et grovt misbruk av et varslingssystem som nå er brukt til trakassering, sa politimesteren.

