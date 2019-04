Norwegian tror MAX-flyene vil stå på bakken sommeren igjennom

NTB Innenriks

Flyselskapet har anslått et tap de to neste kvartalene på mellom 300 og 500 millioner kroner som en direkte konsekvens av at selskapets 18 Boeing 737 MAX 8-fly er blitt satt på bakken. Estimatet forutsetter at flyene er tilbake på vingene igjen først andre halvdel av august, understreket konsernsjef Bjørn Kjos da han kommenterte Norwegians resultater for første kvartal i år under presentasjonen i Oslo torsdag morgen.

Han bekrefter at Norwegian forhandler med Boeing og Rolls-Royce om et økonomisk oppgjør for problemene med MAX-flyene og motorproblemene til langdistanseflyene Dreamliner.

– Vi har et godt forhold til Boeing og Rolls-Royce. Alt dette er gjenstand for dialog, og jeg kommer ikke til å gi noen tall nå, sier Kjos til NTB

Selskapet melder også om en viss nedgang i kundepågangen som det knytter til situasjonen rundt MAX-flyene. Norwegian sier at de gjør «alt i sin makt» for å sørge for at flyginger går som planlagt, uavhengig av hvor lenge MAX-flyene er ute av drift.

Nesten 2 milliarder i minus

Flyselskapet fikk et underskudd før skatt på 1,98 milliarder kroner i første kvartal i år ned fra 515 millioner kroner i samme periode i fjor, mens resultat etter skatt endte på minus 1,49 milliarder kroner, viser kvartalsrapporten som ble lagt fram torsdag morgen.

Markedet hadde før framleggingen ventet et underskudd på 2,2 milliarder kroner før skatt, ifølge estimater fra Infront Data, melder TDN Direkt.

– Vi ser en positiv utvikling på flere områder dette kvartalet, til tross for 737 MAX-problemene. Vi har iverksatt en rekke tiltak for å forbedre lønnsomheten ved å redusere kostnader og øke omsetningen, sier Kjos.

Han framhevet spesielt utsettelsen av flyleveranser fra Airbus og Boeing som et viktig ledd i jobben med å få Norwegian lønnsomt. Utsettelsene innebærer at selskapet sparer over 18 milliarder kroner i gjelds- og kapitalutgifter i år og neste år.

Kutter kostnader

Omsetningen økte med 14 prosent fra 6,99 milliarder kroner i første kvartal i fjor til 7,99 milliarder kroner i år, først og fremst på grunn av interkontinental vekst og økt trafikk i Norden. Driftsresultat etter av- og nedskrivninger økte fra minus 2,2 milliarder i fjor til minus 1,5 milliarder kroner i første kvartal i år.

Selskapets enhetskostnader, eksklusive drivstoff, er redusert med 8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, opplyser Norwegian i en pressemelding. Det interne kostnadsreduksjonsprogrammet har ført til besparelser på 467 millioner kroner dette kvartalet.

Målet for programmet er kostnadskutt på minst 2 milliarder kroner for 2019. Arbeidet fortsetter, understreker Kjos.

– Dette innebærer optimalisering av selskapets basestruktur og rutenettverk for å effektivisere driften, samt avhende fly og utsette flyleveranser. Vårt interne kostnadsreduksjonsprogram vil også bidra til øke lønnsomheten fremover, sier Kjos.

Det underliggende driftsresultatet (EBITDAR) gikk så vidt i pluss, med 88 millioner kroner, fra minus 881 millioner kroner i fjor.

