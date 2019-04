Godstog med brannfarlig gods sporet av i Nordland

NTB Innenriks

Politiet fikk melding om hendelsen av Ofotbanen klokken 21.40 onsdag kveld. Det tok flere timer før nødetatene kom seg fram til ulykkesstedet. Flere av vognene inneholdt farlig gods.

– Heldigvis gikk det ikke så ille som det kunne ha gått. Godstoget hadde et gassdrevet kjøretøy og et batteridrevet kjøretøy om bord. I tillegg var det et fast, brannfarlig stoff i lasten. Hvis det hadde blitt varmeutvikling, kunne det tatt fyr, sier Trond Løkås i Salten brannvesen til NTB.

Toget sporet av på grunn av snøras. Ingen personer ble skadd.

