Aksjefall for lakseoppdrettsselskapene på børsen

NTB Innenriks

De amerikanske grenene av oppdrettsselskapene Mowi, Lerøy, Salmar og Grieg Seafood er blitt saksøkt for «ulovlig koordinering» i et amerikansk massesøksmål.

Saksøkerne mener at selskapene har drevet prissamarbeid for direkte-kjøpere av oppdrettslaks og lakseprodukter.

Reaksjonen på Oslo Børs torsdag morgen er at aksjekursen til samtlige oppdrettsselskaper faller, men ikke dramatisk mye.

Lerøy faller med 2,2 prosent, Grieg med 2,1 prosent, Mowi med 1,1 og SalMar med 0,9 prosent.

Nyheten om at Norwegian har utsatt sine flyleveranser, kom onsdag ettermiddag. Torsdag leverte selskapet et underskudd på nesten to milliarder korner etter første kvartal, men det var et bedre resultat enn det analytikerne hadde ventet, så aksjen stiger med 4,6 prosent etter et par timers handel.

(©NTB)