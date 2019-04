Smines Tybring-Gjedde: Ressursene fant hverandre under redningsaksjonen av Viking Sky

NTB Innenriks

Det trakk statsråden fram i en tale da hun sammen med statsminister Erna Solberg (H) møtte flere av redningsmannskapene som deltok i redningsaksjonen av cruiseskipet Viking Sky og tankskipet Hagland Captain på Hustadvika.

– Om man tenker på de mulige konsekvensene denne ulykken kunne ha fått, så tenker jeg at dagen i dag er for å fortelle alle disse personene hvor fantastisk samvirke og samarbeid de har jobbet med. Det har ikke kommet av seg selv, sa Smines Tybring-Gjedde til NTB etter en lunsj i regjeringens representantbolig i Oslo onsdag.

Viktig med evaluering

Det var 1.373 personer om bord da Viking Sky fikk motorstans ved 14-tiden lørdag 23. mars. Rundt 470 passasjerer ble heist om bord i helikoptre i en omfattende redningsaksjon, beskrevet av 330-skvadronen på Sola som så omfattende at den «balanserte på kanten av hva de kunne klare.

I møtet med redningsmannskapene ble det både delt erfaringer og refleksjoner. Og selv om den grunnleggende beredskapen ifølge Tybring-Gjedde viste seg å være god, er det lærdom å hente.

– Det gjøres en evaluering, og den er det viktig at vi gjennomgår. Men så er det mye som også har gått bra, som vi skal lære av. Var det tilfeldig at det gikk bra? Er det noe som kommer til å være like bra neste gang, eller var det litt tilfeldigheter? Hvis det ikke var det, så må vi vite at det er noe som ligger i våre prosedyrer og som vi kan forsterke eller gjøre på en annen måte, sier Smines Tybring-Gjedde, før hun understreker at det ikke ble reflektert rundt det som eventuelt ikke gikk like bra under redningsaksjonen.

Beredskap

I kjølvannet av redningsaksjonen på Hustadvika, ble det reist debatt om beredskapen langs kysten – spesielt i Nord-Norge. Statsminister Erna Solberg har tidligere medgitt at Norge ikke ville kunne håndtert en cruiseskip-ulykke lenger nord og ved Svalbard like godt som Viking Sky-havariet.

På spørsmål om sikkerheten er tilstrekkelig langs kysten, svarer statsråden følgende:

– Det vet vi aldri. Vi vet ikke om den er tilstrekkelig før det skjer noe. Det er ikke slik at beredskapen vår langs kysten er lagt inn slik at dersom det er to samtidige hendelser, som er av denne typen hendelse, ja, så vet vi at det har vi ikke anledning til. Det er ikke mulig, sier hun.

Statsråden reiser onsdag kveld til Bodø hvor den årlige krigsøvelsen Øvelse Nord går av stabelen. Øvelsen tar i år for seg en skipsulykke som scenario, og vil omfatte rundt 1.500 personer og engasjere fem skip, flere helikoptre og militært og sivilt materiell for 4,5 milliarder kroner.

