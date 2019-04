Kulturprofil tiltalt for åtte voldtekter

NTB Innenriks

Nettavisen får opplyst at det er tatt ut tiltale for voldtekt samt ett tilfelle av seksuell omgang med en person under 16 år. Mannen ble i desember siktet for voldtekter av 13 kvinner, men er nå tiltalt for åtte voldtekter.

I tiltalen skal være i alt ni fornærmede jenter og kvinner. Fire anklager er dermed henlagt, påpeker mannens forsvarer, advokat Elisabeth Myhre.

Hun sier at saken fortsatt er under etterforskning.

– Min klient erkjenner fortsatt ikke straffskyld, han kjenner seg ikke igjen i anklagene slik de er blitt fremsatt, og synes det er vanskelig å forstå at det er tatt ut tiltale før etterforskningen er ferdig, sier Myhre.

Mannen er tidligere omtalt som «kulturtopp» og har hatt lederstillinger i ulike deler av mediebransjen og kulturlivet.

Den første anmeldelsen kom i 2015, og flere av sakene skal strekke seg flere år bakover i tid.

– Tiltalebeslutningen er sendt tingretten for berammelse i dag. Vi kommenterer ikke saken før den er bekreftet forkynt for tiltalte, skriver statsadvokat Trude Antonsen i en epost til NTB onsdag.