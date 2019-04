NTB Innenriks

Det opplyser Hovedredningssentralen Sør-Norge som fikk melding om saken klokken 14.11 tirsdag ettermiddag.

De to ble hentet ut av luftambulansen fra Stavanger.

– Det ble først opplyst at det var fire personer, men det er nå avklart at det er to. Begge er hentet ut uskadd, sier vakthavende redningsleder Cecilie Øversveen til NTB.

Hun forteller at de nå flyr over brannen for å sjekke om det er flere personer i området, men opplyser at de ikke har noen indikasjoner på det.