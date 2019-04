Preses i Den norske kirke ber regjeringen hente hjem barn av IS-krigere

NTB Innenriks

– Regjeringen må gjøre det de kan for at de barna som lever i uverdige og helt umenneskelige forhold, får komme hjem igjen til Norge. Dette er statens ansvar og dette må gjøres på aller beste måte med hensyn til barna, sier Byfuglien til NRK.

Hun tok opp situasjonen under høymessen i Nidarosdomen første påskedag. Byfuglien mener at også barnas foreldre bør få komme hjem til Norge og at man ikke bør skille barna fra deres foreldre.

– Når de kommer hit må de stå til ansvar for det de har gjort og at det eventuelt kommer en dom. Da må vi ta vare på de barna på samme måte som vi tar vare på de barna som har foreldre som soner dommer i landet vårt allerede, sier hun.

65 prosent av de spurte mener norske myndigheter bør hente hjem barn av personer som har vært med i ekstremistgruppen IS, ifølge en fersk undersøkelse gjennomført av Respons Analyse.

Flere norske barn og deres mødre sitter i flyktningleiren al-Hol nord i Syria. Røde Kors har tilbudt regjeringen hjelp til å hente de hjem til Norge.

(©NTB)