Mann skadd i alvorlig voldshendelse i Rogaland

Politiet ble varslet om hendelsen fem minutter før midnatt.

– To menn oppsøkte fornærmede i hans bolig. De kom på døren og tok seg inn. Der slo de han med en gjenstand, sannsynligvis en hammer, flere ganger i hodet, sier operasjonsleder Victor Jensen til NTB.

Mannen var bevisst da han ble fraktet til Stavanger universitetssjukehus, men bar tydelig preg av å ha blitt utsatt for grov vold. Fornærmedes tilstand er ukjent, men Jensen forteller at han ikke har inntrykk av at det er fare for liv.

En kvinne som var sammen med mannen, varslet nødetatene. Kort tid etter ble to menn, også de i 20-årene, pågrepet på en privat adresse i samme kommune.

– Begge to, særlig en av dem, er kjenninger av politiet når det kommer til vold og narkotikakriminalitet, forteller Jensen.

Motivet bak angrepet er foreløpig ukjent. De pågrepne vil sannsynligvis bli formelt avhørt mandag. Begge er siktet for grov kroppsskade.

– Den fornærmede er kjent for politiet, men ikke «en kjenning», og jeg kan ikke se at han tidligere har volds eller narkotikasaker registrert på seg.

Fornærmede er foreløpig ikke avhørt.

