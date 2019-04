Flere gressbranner i Oslo – politiet mistenker de er påtent

NTB Innenriks

Brannvesenet rykket mandag ettermiddag ut til fire ulike gressbranner i hovedstaden, henholdsvis ved Skøyenåsen skole, Vestli T-banestasjon, Grorud T-banestasjon og ved Sagene.

Ingen av gressbrannene var av betydelig karakter. Politiet mistenker at flere brannene er påtent.

– Ofte er det observert unge på stedet like i forkant av gressbrannene. I forbindelse med brannen på Vestli var vi i snakk med ungdommer på stedet. De er foreløpig ikke knyttet direkte til brannen, men vi har opprettet sak, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til NTB.

Eksplosiv brannfare

Gresset på bakken nå er fjorårets gress som har ligget under snøen og nå er knusktørt, ifølge brannvesenet. Dermed blir det en såkalt eksplosiv brannfare med svært lettantennelig gress.

– Det er nå all grunn til å være svært varsom med all bruk av åpen ild, som bålbrenning og lignende, advarer Jøkling.

– I helgen var det en gressbrann på en av øyene i Oslo som spredte seg til to uthus som brant helt ned. En liten gressbrann kan spre seg svært raskt til bygg og i verste fall medføre store skader og hva verre er, sier operasjonslederen.

– Usedvanlig tørr april

Årets påske har vært preget av svært varmt vær og meteorologene har meldt om en usedvanlig tørr april måned. De siste dagene har det vært registrert over 20 grader i nesten samtlige fylker i Sør-Norge.

Men det varme været fører også med seg skogbrannfare og den siste uken har det tatt fyr flere steder rundt om i landet.

Fredag tok det fyr i gresset på fjellet Løvstakken i Bergen. Store mannskaper og helikopter var involvert i slukkingsarbeidet som tok mange timer. Natt til lørdag blusset brannen opp igjen, men brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen, som startet i knusktørre områder.

Bålforbud

14. april ble det generelle bålforbudet innført over hele landet. Fram til 15. september er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Selv om det er generelt bålforbud, har man likevel lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Dette kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken, at det har regnet i lang tid eller at man befinner seg på en strand med god avstand til skog.

Det kan imidlertid være lokale variasjoner fra kommune til kommune om hva som er lov og ikke.

