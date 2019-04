Mann siktet for drap i Latvia er varetektsfengslet i fire uker

NTB Innenriks

Mannen, som er bosatt i Stavanger, er blitt avhørt i Oslo etter at han fredag meldte seg på politihuset på Grønland. Han ble søndag fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett.

Fengslingen gikk som kontorforretning, der det ble samtykket til fire uker med brev- og besøksforbud, men ikke isolasjon, opplyser den siktedes forsvarer John Christian Elden til Aftenbladet søndag.

Til NTB opplyser Elden i en SMS at hans klient har samtykket til fire ukers fengsling mens politiet etterforsker hans anførsel om nødverge.

– Vi håper saken etter det kan avsluttes og henlegges som intet straffbart forhold. Det er viktig for ham at politiet får etterforske dette, og det var også grunnen til at han meldte seg uten å være etterlyst, skriver Elden.

Nekter straffskyld

Elden opplyste lørdag til NTB at hans klient har samtykket til varetektsfengsling, men nekter straffskyld.

Den siktede har erkjent å ha forsaket en annen manns død, men sier at det var i nødverge, opplyste Elden lørdag. Til Aftenbladet sier han at klienten kom i krangel med en latvisk mann i Riga.

– Han reiste fra Riga til politihuset og meldte seg for å avgi forklaring der, opplyser forsvareren til NTB.

Etterforskes

Politiet opplyste i en pressemelding lørdag at latvisk politi etterforsker drap med en ukjent gjerningsperson. Norsk politi har gjennom Kripos vært i kontakt med politiet i landet.

Ifølge Dagbladet skal mannen ha forklart at han knivstakk en mann til døde. Drapet skjedde tidligere denne uken.

Saken blir etterforsket videre av Sørvest politidistrikt.

