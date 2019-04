Brannvesenet går brannvakt på Sørlandet i natt

NTB Innenriks

Brannvesenet i Agder meldte på Twitter om fire forskjellige branner på et forholdsvis stort område i Hægebostad kommune i 22-tiden fredag kveld.

De melder at de har kontroll på stedet og at de stopper slukking for natten, men at de gjenopptar slukking lørdag morgen.

– Det blir et par mann igjen på hver av brannene og holder vakt mot bebyggelse gjennom natta. Så møter resten av mannskapene klokka seks lørdag morgen og gjenopptar slukningsarbeidet, sier 110-operatør Ole Jørgen Olsbu til Fædrelandsvennen klokka 23.45 fredag kveld.

Den ene av brannene hadde en bredde på 400 meter.

Det er flere hytter i området hvor det brenner, skriver avisen.

(©NTB)