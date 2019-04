To av tre nordmenn mener barn av IS-krigere bør hentes hjem

NTB Innenriks

Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse og er gjengitt av VG.

31 prosent av de spurte mener barna uansett må få komme hjem til Norge, mens 33 prosent mener det bør skje under visse forutsetninger. 20 prosent svarer «nei», mens 15 prosent svarer «vet ikke».

15 prosent mener en av forutsetningene må være at barna er under en viss alder for å kunne bli hentet hjem. 10 prosent mener barna som hentes hjem må være født i Norge, mens 7 prosent mener barna kun skal hentes hjem dersom deres foreldrene er etnisk norske.

I undersøkelsen fremgår det at kvinner er mer positive enn menn til å la barna bli hentet tilbake til Norge. 38 prosent av kvinner som er spurt støtter en uforbeholden hjemkomst for barna, mens kun 25 prosent av de mannlige svarer det samme.

Frps familiepolitiske talsperson Silje Hjemdal åpnet nylig for å hente hjem barn fra leire i Syria og Irak, forutsatt at foreldrene samtykker til at barna hentes alene.

Fredag kom nyheten om at kurdiske myndigheter gir klarsignal om at den avdøde IS-krigeren Michael Skråmos barn kan fraktes til det svenske konsulatet i Arbil i Irak, ifølge TV 4. Nordmannens barn befinner seg for tiden i al-Hol-leiren nord i Syria, hvor flere av dem er sterkt underernærte og syke.

