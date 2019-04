NTB Innenriks

– Det var AMK som varslet oss om en ulykke på en lukket crossbane ved siden av Magnor travbane. To personer er skadd, men alder og kjønn på dem er uvisst, sier operasjonsleder Atle B. von Obstfelder i Innlandet politidistrikt til NTB.

– Luftambulanse er på vei og vi bistår for å få sørget for landingsplass for helikopteret. Vi vet foreløpig ikke hva som har skjedd. Skadeomfanget er ikke kjent, sier operasjonslederen.

Politiet ble varslet litt før klokken 16.30.

(©NTB)