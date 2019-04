Temperaturen bikket 20 grader i Østfold skjærtorsdag

NTB Innenriks

Det var Rakkestad og Øsaker i Sarpsborg som noterte årets første nordiske sommerdag, melder meteorologene ifølge Yr på Twitter.

Det er allerede varslet oppholdsvær på både Øst- og Sørlandet i hele påsken, og det var ventet at gradestokken kunne komme til å krype over 20 varmegrader for første gang i år. Det er flere steder som kan vente seg sommertemperatur denne påsken, men størst er sannsynligheten på Østlandet.

Fram til skjærtorsdag var den høyeste temperaturen så langt i 2019 målt i Bergen 5. april, med 19,8 grader.

Det ligger an til flere fine og varme dager. Lørdag og søndag blir de aller fineste dagene Østafjells, opplyste statsmeteorolog Gunnar Livik til NTB onsdag.

På nattetid er temperaturene imidlertid fortsatt lave, noe som er godt nytt for skiglade som har dratt til fjells.

(©NTB)