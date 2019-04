Politiet advarer mot fyllekjøring med snøscooter etter dødsulykke

NTB Innenriks

Politiet i Sørøst går ut med advarselen i samråd med mannens pårørende. 30-åringen omkom i en snøscooterulykke ved Kvannefjellet i Telemark mandag. En mann ble lettere skadd i ulykken.

– Det er tidlig i etterforskningen, men det tyder på at disse elementene var til stede også i denne ulykken, sier lensmann Sigrid Dahl i Midt- og Vest Telemark til Varden.

Hun mener det er en helt annen aksept for bruk av alkohol knyttet til ferdsel med snøscooter enn det er for bil.

Ingen flere å miste

– Denne og lignende type hendelser de siste årene viser at vi fortsatt har holdninger med høy aksept for kjøring i påvirket tilstand med snøscooter i forbindelse med hyttefester, sier Dahl.

Påsken er en tid med stor aktivitet i fjellet, og i en pressemelding ber lensmannen om en holdningsendring blant folk.

– Politiet ber alle som ferdes i fjellet om å bidra til å stoppe det vi oppfatter som en ukultur, som fører til dødsfall og store lidelser for dem som sitter igjen. Politiet tar etterforskningen av disse sakene på største alvor. Vi har ingen flere å miste, sier hun.

Må bli varslet

Hun mener terskelen er for høy for å hindre andre i å begå ulovlige og risikofylte handlinger. Det er også et problem at folk kvier seg for å kontakte hjelp om det er fare for liv og helse.

– Det kan være nødetatene eller andre, sier lensmannen.

Disse holdningene gjør politiet svært bekymret.

– Vi har en robust redningstjeneste som stiller opp når det trengs, men vi er avhengig av å bli varslet og at folk tar vare på seg selv og hverandre. Det innebærer også å hindre risikofylt og helsefarlig atferd, sier Dahl.

