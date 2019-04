Nye mobilregler etter Sandbergs Iran-reise

NTB Innenriks

De nye reglene kommer i kjølvannet av tidligere fiskeriminister Per Sandbergs mye omtalte tur til Iran i fjor sommer og begrenser blant annet bruk av åpne nettverk og privat utstyr på reiser.

Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet har vært involvert i arbeidet med de nye reglene, skriver Dagens Næringsliv.

Innledningsvis understrekes det at IKT-utstyr ikke må benyttes på en måte som «kan skade informasjonssikkerheten eller departementets omdømme og tillit».

Det er fastsatt noen permanente grunntiltak, blant annet at IKT-utstyr ikke skal koble seg automatisk på trådløse nett i utlandet. Videre gjøres det ulike vurderinger ut ifra om reisen har lavt, moderat eller høyt risikonivå. Avgjørelsen skal baseres på en liste over land som vurderes ut ifra det løpende trusselbildet. Den listen kommer ikke til å offentliggjøres, opplyser Justisdepartementet.

Blant reglene som nevnes for reiser til høyrisikoland, er at egne mobile enheter ikke skal medbringes, og at synkronisering mellom låneutstyr og departementenes e-postsystemer og saksbehandlingssystemer ikke skal være mulig. «Det må legges til grunn at hotellrom og andre oppholdssteder kan være utsatt for overvåkning», står det i retningslinjene.

Kina, Russland og Iran har tidligere blitt nevnt av PST som såkalt høyrisikoland.

