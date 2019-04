Nordmenn går mindre på ski enn før

NTB Innenriks

SSB har sammenlignbare tall fra 2011, 2014 og 2017. Disse er hentet fra Levekårsundersøkelsen, som blant annet kartlegger nordmenns foretrukne fritidsaktiviteter.

– Skiturer på under tre timer er fremdeles den mest populære skiaktiviteten, men andelen som svarte at de gikk minst én kort skitur i løpet av det siste året, har gått ned fra 42 prosent i 2011 til 34 prosent i 2017, forteller Kristina Strand Støren i SSBs seksjon for inntekts- og levekårsstatistikk.

For lengre skiturer på over tre timer har andelen gått ned fra 29 til 23 prosent fra 2011 til 2017. Færre kjører også alpint, snowboard og telemark, men her er nedgangen svakere – beskjedne 3 prosentpoeng til 21 prosent.

(©NTB)