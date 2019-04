Elendig måling for Frp – svakeste på fire år

NTB Innenriks

– Det er den svakeste målingen siden mars 2015, sier administrerende direktør Arve Østgaard i Sentio Research til Nettavisen.

Høyre går tilbake 1,4 prosentpoeng til 23,2 prosent, mens Fremskrittspartiet faller 0,6 prosent siden målingen i mars.

Mandatberegningen viser at de tre partiene fra den forrige rødgrønne regjeringen, Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, har 91 mandater og et komfortabelt flertall med seks mandater, uten at de må lene seg på Rødt og MDGs til sammen 15 mandater.

Totalt får de fire regjeringspartiene 63 mandater målingen. Det er 25 færre enn de har i dag.

Senterpartiets oppslutning har økt med nesten 50 prosent, fra 10,3 prosents oppslutning ved valget, til 15,4 prosent i dag. Bakgrunnstallene viser at Senterpartiet har tatt velgere fra alle partier med unntak av Rødt siden valget i 2017. Særlig dype innhogg har partiet gjort blant velgerne til Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet.

Oppslutningen til partiene fordeler seg slik:

Ap 27,5 (-0,3), Frp 10,6 (-0,6), Høyre 23,2 (-1,4), KrF 3,4 (0,4), Rødt 4,6 (-0,7), Sp 15,4 (+1,0), SV 7,0 (-0,3), Venstre 2,4 (+0,1), MDG 4,1 (+0,9).

