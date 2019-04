Tre ungdommer siktet for å ha forlatt ulykkessted etter dødsulykke i Bergen

NTB Innenriks

Én person omkom i trafikkulykken nord for Bergen, som politiet fikk melding om klokken 22.09 søndag. Totalt var det seks ungdommer i personbilen, alle bosatt i Bergen eller bergensområdet.

Politiet er ikke sikre på om bilen var registrert for flere enn fem personer.

– Ulykken skjedde ved Tertneskrysset i Åsane. På stedet ble det funnet tre personer. To personer ble sendt til akuttmottaket ved Haukeland for behandling, mens én person ble erklært død på stedet. Politiet mottok opplysninger om at tre personer skulle ha forlatt stedet, og det ble iverksatt leting etter disse, sier politiadvokat Thomas B. Arntsen i Vest politidistrikt.

Avhør mandag

De tre som hadde forlatt stedet, ble funnet natt til søndag, flere timer etter ulykken. De tre er siktet for overtredelse av vegtrafikkloven paragraf 12 og er mandag til behandling på Haukeland universitetssykehus.

– De tre er i ferd med å bli utskrevet fra sykehuset, og vi vil snakke med dem fortløpende utover dagen i dag, sier Arntsen til NTB mandag formiddag.

Politiet mener de vet hvem den døde er, og nærmeste pårørende er varslet. Det er imidlertid ikke fastslått sikker identitet, og politiet vil derfor ikke gå ut med ytterligere informasjon om de enkelte involvertes kjønn og alder.

Krimteknikere på stedet

Ulykken skjedde på en rett strekning, og politiet har ikke oversikt over hva som er skjedd, men ifølge Arntsen kan bilen ha kommet bort i en langsgående asfaltkant før ulykken. Det var kun én bil involvert.

Vegvesenets ulykkesgruppe var på stedet natt til mandag. Det samme har politiets kriminalteknikere.

De involverte i ulykken er mellom 17 og 21 år har politiet tidligere opplyst.