Stor skogbrannfare i Sør-Norge

Skogbrannfaren er på Østlandet stort sett konstant gul – altså nest høyest – mens den er oransje – høyest -flere steder både i Akershus, Oslo, Oppland, Hedmark, Buskerud og Aust-Agder.

Også på Vestlandet er det dager framover med stor fare for skogbrann både i Rogaland, Hordaland og i Møre og Romsdal.

Resten av Sør-Norge er gul-listet, mens det bare er i Nord-Norge det ikke er skogbrannfare.

Fra og med 15. april innføres også det generelle forbudet mot å tenne bål i skog og utmark. Dette gjelder helt fram til 15. september. Forbudet gjelder både tenning av bål og grill – inkludert engangsgrill.

Per 11. april viser tallene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at det allerede er registrert 112 gressbranner og 27 branner i skog og utmark hittil i år.

