Norskrussisk kvinne tok med seg tre norskfødte barn til IS

NTB Innenriks

Kvinnen er russisk statsborger og dro til Syria sammen med sin russiske ektemann. Det forteller familien i Norge til NRK. Familien flyktet til Norge for 20 år siden.

– Vi har flyktet fra krig, og hun har flyttet til et område i krig. Det er frustrerende og uforståelig at hun dro. Vi rømte jo fra krig for å bo i fred, sier en av kvinnens brødre.

Etter det NRK forstår, har ikke Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vært klar over at den norskrussiske kvinnen de siste årene har oppholdt seg i IS-kontrollert område.

Moren mener datteren dro til Syria fordi ektemannen hadde sagt at han ville ta barna med seg hvis hun ikke ble med. Ektemannen skal ha blitt drept i et flyangrep nær november 2017 i Abu Kamal, nordøst i Syria.

NRK møtte en trebarnsmor i interneringsleiren Al Hawl nordøst i Syria, som hadde samme navn som datteren. Hun sa da at hun ikke ville hjem til Norge.

– Hun har ikke statsborgerskap i Norge, og den permanente oppholdstillatelsen hennes har gått ut, sier moren.

Mens brødrene og moren til kvinnen er norske statsborgere, valgte kvinnen russisk statsborgerskap. Årsaken skal ha vært at hennes russiske ektemannen ikke fikk oppholdstillatelse i Norge.

Russland er ett av få land som henter ut sine statsborgere fra interneringsleiren Al Hawl, slik kurdiske myndigheter har oppfordret til.

– Jeg skulle ønske hun var norsk statsborger. Det hadde vært hundre ganger bedre å bli straffet og fengslet i Norge, enn å oppholde seg i leiren eller i Russland. Da er det garantert 15 års fengsel uansett hva du har gjort, sier broren.

(©NTB)