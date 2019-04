Mann varetektsfengslet etter påkjørsel i Sandefjord

NTB Innenriks

Mannen samtykket til fengslingen da han ble fremstilt for Vestfold tingrett. Ifølge Sandefjords Blad ble han fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. De to første ukene må han sitte i full isolasjon. Litaueren erkjenner uaktsom kjøring, men nekter for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand.

– Han har forklart i avhør at han har vært uoppmerksom i trafikken, og som følge av det, var han uaktsom. Han har derfor erkjent straffskyld, sa mannens forsvarer, advokat Ole Petter Breistøl, til NTB søndag.

Et ektepar i 50-årene ble meid ned av en sølvgrå Audi A3 på gang- og sykkelstien ved Lahelleveien i Sandefjord fredag kveld. Kvinnen, som er i 50-årene, døde av skadene, mens mannen fikk lettere skader.

Politiet mistenker at den siktede var påvirket da ulykken skjedde, noe siktede altså benekter. Han har forklart at han kjørte på paret i grøfta mellom veien og sykkelstien, og at han ikke kjørte inn på selve gang- og sykkelstien, skriver Sandefjords Blad.

Litaueren meldte seg for politiet nesten et døgn etter hendelsen.

Mannen har en uavgjort promillekjøringssak fra Oslo februar i år.

