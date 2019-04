Listhaug: – Vi ser en gettoisering av Oslo

NTB Innenriks

Mellom 2007 og 2017 vokste Oslos befolkning med 63.000. I samme periode var netto utflytting fra Oslo blant dem med norsk bakgrunn på 5.000. Netto økte altså Oslos befolkning med nesten 70.000 innbyggere med innvandrerbakgrunn i perioden, skriver Dagbladet, som mandag publiserte tall som viser hvordan flyttestrømmen internt i Oslo går brutt ned på delbydeler.

Statistikken er laget av SSB på oppdrag fra Frps stortingsgruppe. Flyttestrømmen for dem med norsk bakgrunn går to veier: Fra bydelene med høy innvandrerandel og til sentrumsnære bydeler – eller ut av Oslo.

– Det skjer en «gettoisering» av Oslo. Det er grunn til bekymring for bydelene der etniske nordmenn flytter ut og enda flere innvandrere flytter inn, sier Sylvi Listhaug, leder av Frps innvandringspolitiske utvalg, til Dagbladet.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier at utviklingen ikke er ny, og han er åpen for at mange flytter rett og slett fordi det er for mange innvandrere i området.

– Så er det helt sikkert de som flytter fordi de syns innvandrertettheten er for stor. Det er en gentrifisering som foregår i Oslo. Mens det er stor netto innflytting av dem med norsk bakgrunn til Oslos indre bydeler, sier Johansen.

Han vil ikke moralisere overfor dem som flytter.

– Jeg ønsker overhodet ikke å heve noen pekefinger mot dem som velger å flytte fra en skole, hvis de opplever at barnet deres er den eneste med norsk bakgrunn.

