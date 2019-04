Slukkearbeidet fortsetter flere steder i Rogaland

NTB Innenriks

I Sandnes kommune begynte det å brenne i området rundt Øykjafjellet i Noredalen lørdag kveld. Brannen er kraftig dempet i løpet av natten, men er ikke under kontroll.

Mannskaper fra brannvesenet startet opp den aktive slokkingen klokken 8 søndag morgen, melder 110-sentralen Sørvest.

29 mannskaper fra RBR kjempet lørdag sammen med 14 frivillige med å få kontroll på brannen. Også et brannhelikopter kom fra Sauda i løpet av kvelden. Ved 22-tiden lørdag kveld avsluttet brannvesenet slokkeinnsatsen for kvelden på grunn av mørket, men brannen ble overvåket under natten for å sikre at den ikke spredte seg til nærliggende bebyggelse.

Ikke kontroll i Tysvær

Også i Tysvær i Rogaland jobber brannmannskaper med å slokke en lyng- og gressbrann. Heller ikke denne er under kontroll.

– Vi håper å få den under kontroll snart, men per nå har vi ikke kontroll, sier innsatsleder Audun Matre i Haugaland brann og redning til NTB søndag like etter klokken 7.

En planlagt brann i et beiteområde kom ut av kontroll ved 17-tiden lørdag. Brannmannskaper har overvåket brannen i natt og var søndag morgen i gang med slokkearbeidet igjen.

– Vinden tar seg ofte opp når sola står opp, så nå er vi ute igjen og slokker, sier Matre.

Dropp pølsebål

Det er ingen fare for bebyggelsen, men ulendt terreng har gjort slokkearbeidet vanskelig. Matre advarer om svært tørt terreng på hele Vestlandet, og ber folk unngå å tenne ild i nærheten av skogområder.

– Nå som det er påske, er det sikkert mange som vil grille, men vi oppfordrer heller til å ha pølsa på termos, sier han.

15. april starter det generelle bålforbudet, det varer til 15. september.

14 kommuner i Rogaland innførte lørdag totalt bålforbud med umiddelbar virkning.

