Politiet etterforsker voldshendelse – video av hendelsen sirkulerer på nettet

Politiet er kjent med at det sirkulerer en video på sosiale medier som viser en voldshendelse i Stavanger sentrum. Politiet har opprettet sak på forholdet og har startet innledende etterforskning, opplyser operasjonsleder Toralv Skårland i en pressemelding søndag kveld.

– Politiet er kjent med identiteten til partene og disse vil bli innkalt til avhør. Politiet har ikke ytterligere informasjon i saken nå, opplyser Skårland videre.

Faren til offeret skriver i en Twitter-melding at hans sønn sist helg ble utsatt for uprovosert, blind vold i Stavanger sentrum. Han skriver at de lørdag fikk tak i en video av hendelsen.

