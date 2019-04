VG trekker opplysninger om at Wara og samboeren ikke visste om PST-kamera

NTB Innenriks

Det opplyser avisen selv.

– I en tidligere artikkel om trusselsaken, skrev VG at det var montert et kamera som var hemmelig for Wara og Bertheussen. Dette var kildeopplysninger gitt til VG, som ikke medfører riktighet. Både Bertheussen og Wara var orientert om at det var etablert kameraovervåking i nabolaget deres, får VG opplyst. Den opprinnelige saken er nå rettet, heter det.

Arkiverte versjoner av artikkelen viser at den opprinnelige tittelen i saken var «Opplysninger til VG: PST sikret bevis med hemmelig kamera», ifølge Journalisten.

Bertheussen har klaget inn VG-saken til Pressens Faglige Utvalg.

Waras samboer Laila Anita Bertheussen er siktet for å ha stått bak en brann i familiens bil 10. mars. I tillegg er hun mistenkt for alle de andre hendelsene knyttet til huset der hun og Tor Mikkel Wara bor.

Blant annet var det tegnet et hakekors og skrevet «rasist» på huset og justisministerens bil 6. desember i fjor, og i mars ble det funnet et truende brev i parets postkasse.

Tor Mikkel Wara gikk av som justisminister 28. mars. Bertheussen nekter skyld.

