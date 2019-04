NTB Innenriks

Ulykken skjedde litt før klokken 10.30 i Ullinvegen i Porsgrunn. Motorsyklisten pådro seg alvorlige skader i et bein, opplyser operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sørøst politidistrikt til VG.

– MC-fører er kjørt til akuttmottaket på sykehuset i Telemark med alvorlig skade i beinet. Det er grunn til å tro at MC-fører har holdt høy hastighet inn mot et veikryss, og kjørt inn i siden på bilen. Politiet er fortsatt på stedet for avhør av vitner og åstedsarbeid, opplyser politiet på Twitter.

