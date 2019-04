Flere gressbranner landet rundt: – Gresset er som dynamitt

NTB Innenriks

Store styrker jobber med å slukke brannen i Gjesdal, som ennå ikke er under kontroll.

– Vi har all tilgjengelig mannskap på stedet som driver med slukking. Det er fortsatt ikke helt kontroll på brannen, sier vaktleder Ruben Bøe Thomsen i Rogaland Brann og Redning IKS til NRK.

Ulendt terreng gjør det vanskelig å nå fram.

Brannmannskaper jobber med å få kontroll på et område på fem-seks mål som ligger mot et skogholt.

Innsatsleder Frode Johansen i brannvesenet sier at det er svært tørt på stedet.

– Gresset her er som dynamitt, sier han.

Politiet opplyste i 10.30-tiden at brannen var ute av kontroll og at den spredte seg kraftig. Det er ikke fare for bebyggelse.

Hus brenner ned

I Mysen i Østfold meldte politiet om brann i en garasje i 13.30-tiden. Brannen spredte seg til et bolighus og det oppsto også gressbrann.

Brannen er under kontroll, men huset som brenner kommer til å brenne ned, sier politiet. Alle beboere er ute av huset.

Politiet var en tid redde for at brannen skulle spre seg, men opplyser i 14-tiden at de har kontroll på de nærliggende husene.

Også i Trøndelag brøt det ut brann. I Stokksund var det fare for at en gressbrann skulle spre seg til bolighus, men brannen kom under kontroll like før klokka 15. I Melhus ble det meldt om gressbrann i 14-tiden, men også denne er under kontroll.

Politiet i Innlandet meldte lørdag om en gressbrann på tre-fire mål på Skarnes i Sør-Odal i Hedmark. På Fusa i Hordaland meldte 110-sentralen om en bråtebrann ute av kontroll rundt 13.45.

Travelt i Rogaland

Brannmannskaper i Rogaland melder om en travel dag i fylket.

I tillegg til brannen i Gjesdal, brøt det ut gressbrann på Lindland i Sokndal, og i Sola i samme fylke brant det i en skog i Tananger. Om lag 300 kvadratmeter har brent, men brannmannskaper har slukket denne. Politiet mistenker at brannen var påsatt og er i kontakt med to barn og deres foresatte i forbindelse med saken.

Det er i tillegg meldt inn 260 bråtebranner i distriktet lørdag. Disse er alle under kontroll, men vaktleder Svein Nesse i Rogaland brann og redning IKS sier det er mange som ringer og er bekymret fordi de har observert røyk.

– Alle meldingene om brann vi får inn, sjekker vi med de meldte bråtebrannene. Om en bråtebrann kommer ut av kontroll, må den ansvarlige selv ringe 110 og gi beskjed til oss, sier Nesse til Stavanger Aftenblad.

