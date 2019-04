Waras samboer i nye avhør

NTB Innenriks

Ifølge kanalen fant avhørene sted mandag.

– Avhørene av henne er ferdige så langt. Alle punkter er gjennomgått, og intet nytt er kommet fram, skriver Bertheussens forsvarer, advokat John Christian Elden, i en SMS til NRK.

Bertheussen nekter all skyld i saken, opplyser forsvareren.

Laila Anita Bertheussen er siktet for å ha stått bak brannen i familiens bil 10. mars. I tillegg er hun mistenkt for alle de andre hendelsene knyttet til huset der hun og Tor Mikkel Wara bor. Blant annet var det tegnet et hakekors og skrevet «rasist» på huset og justisministerens bil 6. desember i fjor. I mars ble det funnet et truende brev i parets postkasse, og 10. mars brant det i bilen til Wara. Tor Mikkel Wara gikk av som justisminister 28. mars.

– Noen trenger meg mer enn regjeringen, slo han fast da.

