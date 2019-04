Solbergs påskeoppfordring: – Følg fjellvettreglene

NTB Innenriks

Fredag åpnet statsministeren formelt påsken og hjelpeorganisasjonen Røde Kors' påskesentral i Hausmanns gate i Oslo. 1.200 frivillige fra 150 vaktstasjoner rundt om i landet er satt i beredskap for å passe på påsketurister i fjellet, i tillegg til de 2.000 frivillige som er på alerten døgnet rundt hele året.

Tross iherdig innsats fra frivillige og helsepersonell har elleve mennesker likevel mistet livet i skredulykker så langt i år. Det er det høyeste på ni år, og stadig gjenstår halvparten av april, som de siste årene har vært verstingmåned for skreddødsfall.

Skremmende

– Det er en skremmende utvikling, både når det gjelder antallet skred og antallet dødsulykker, sier Solberg til NTB.

– Dette understreker hvor utrolig viktig det er at folk er klar over at fjellet kan være farlig. Selv om du er veldig fjellvant, er det for øyeblikket værforhold i Norge som har gjort at det utløses mange skred. Vi kan få mer forandringer i forholdene i fjellet på grunn av klimaendringene som pågår, fortsetter hun.

Drar til varmere strøk

Statsministeren selv skal ikke på tur i påskefjellet og pakker isteden med seg badedrakt for en ferie i varmere strøk. Hun har likevel et klart råd til de som planlegger å prøve seg på toppturer i påskesola:

– Det aller viktigste er å faktisk følge fjellvettreglene. Det er ikke bare en morsom sketsj på TV i påsken, dette er viktige råd, sier hun.

– Lytt til værmeldingen, og husk at det er ingen skam å snu. Om du skal nå en topp og været er slik at ikke de andre i turfølget ditt er kapable til å nå den toppen, velg heller å snu. Det viktigste er ikke å få alle toppene inn i toppboken, men at man kommer trygt tilbake til hytta sin, sier Solberg.

