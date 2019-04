Strømmen-drapet: Æresdrap er en av teoriene

NTB Innenriks

Kvinnen ble i forrige uke funnet død som følge av stikkskader utenfor sitt hjem på Strømmen i Akershus. Kvinnens tidligere ektefelle er siktet for drapet. Mannen i 30-årene har erkjent straffskyld i avhør.

Politiadvokat Gro Holm Hansen sier til NRK at politiet etterforsker om ære kan være motivet for drapet. Politiet har tidligere beskrevet forholdet mellom de tidligere ektefellene som konfliktfylt.

– Æresdrap er en teori vi ser på som en mulighet. Bakgrunnen for det er informasjon vi har fått i saken, sier Hansen til statskanalen.

Til VG forteller politiadvokaten at politiet nå er i gang med å gjennomgå datamaskiner og telefoner. Innholdet er det for tidlig å si noe om.

Kvinnen som ble funnet død på Strømmen, hadde voldsalarm, og den drapssiktede ektemannen ble i 2014 dømt for vold mot henne. I 2017 tok den drepte kvinnen og den siktede mannen ut separasjon, ifølge Romerikes Blad.

Politiet ser blant annet på om tidligere hendelser mellom de to partene kan underbygge teoriene politiet nå ser nærmere på. Begge har bakgrunn fra Iran.

På spørsmål om teorien om æresdrap, svarer mannens forsvarer Dag Svensson sier til VG at hans klient har forklart seg om motivet og antar at det er naturlig at æresdrap er en av mange teorier politiet jobber med.

– Jeg har ikke fått inntrykk av at det er en teori som utpeker seg, sier Svensson.

(©NTB)