Stortingsdirektøren vil ha ytterligere forklaringer fra Liadal

Liadal landet torsdag morgen på Gardermoen etter å ha vært på delegasjonsreise til et møte i Den interparlamentariske union (IPU) i Qatar.

Derfra dro hun videre til Oslo og Stortinget, der hun måtte forklare seg til Stortingets administrasjon etter Aftenpostens avsløring om at hun har levert fiktive reiseregninger til Stortinget.

Ved 14.30-tiden torsdag opplyser stortingsdirektør Marianne Andreassen til NTB at det første møtet med Liadal er gjennomført.

– Vi har i dette møtet gjennomgått alvoret i denne saken. Liadal ønsker å komme tilbake med ytterligere forklaringer på noen punkter i løpet av dagen. Vi avventer nå dette før vi vil ta stilling til mulige reaksjoner, sier stortingsdirektøren.

Vurderer anmeldelse

Fra januar 2017 til oktober 2018 leverte Liadal reiseregninger for en halv million kroner til Stortinget. Aftenposten avslørte tirsdag at hun krevde over 60.000 kroner for reiser der hun befant seg et annet sted enn det hun oppga.

Stortingets administrasjon har foreløpig ikke tatt stilling til hvorvidt Liadal skal anmeldes for dette.

I en lignende sak i fjor ble Frp-representant Mazyar Keshvari anmeldt og etter hvert siktet for grovt bedrageri etter at Aftenposten avslørte at han hadde levert udokumenterte reiseregninger for til sammen 290.000 kroner. 36.000 kroner av dette var for tidspunkter avisen kunne dokumentere at han hadde vært i hjembyen Oslo.

Erkjenner feil

Liadal foreløpig ikke latt seg intervjue etter Aftenpostens avsløring, men hun har forklart seg punktvis om reisene og kommet med flere uttalelser via Facebook.

Ap-representanten erkjenner at hun har levert reiseregninger for reiser hun aldri har vært på. Hun forklarer det delvis med at planlagte reiser er blitt avlyst, og at hun har levert regninger på feil datoer. Hun legger til at det kan være vanskelig å forstå reiseregningssystemet, og at «det er ikke alt som er like åpenbart alltid».

I kjølvannet av saken har Liadal midlertidig trukket seg fra alle verv i Ap, og frasagt seg saksansvaret for petroleumspolitikken i partiets energi- og miljøfraksjon på Stortinget.

