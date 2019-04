Siktelsen utvidet etter Circle K-drapet

NTB Innenriks

Det er opplysninger som er framkommet under etterforskningen av knivdrapet i februar, som er foranledningen for utvidelsen av siktelsen mot den 21 år gamle mannen. I tillegg til drapet på sin 28 år gamle fetter er han nå siktet for vold i nære relasjoner og to forhold som omhandler trusler.

Det opplyser Vest politidistrikt i en oppdatering torsdag ettermiddag. Den siktede mannen ble samme dag i Bergen tingrett varetektsfengslet i ytterligere fire uker.

– Vi har kommet langt i etterforskningen og har dannet oss et godt bilde på hendelsen, men det gjenstår noe etterforskning, nye avhør av drapssiktede, noen vitneavhør og vi venter på svar på kriminaltekniske undersøkelser. Vi håper å være ferdig med etterforskningen i juni 2019, skriver politidistriktet i en pressemelding.

Etterforskerne mener å ha funnet flere motiver med bakgrunn i flere konflikter i saken, men vil ikke utdype.

Drapet skjedde i forbindelse med et masseslagsmål ved en Circle K-bensinstasjon om kvelden fredag 15. februar. 28 år gamle Said Bassam døde av fire knivstikk i overkroppen. Et overvåkingskamera på stedet fanget opp hendelsen. Totalt ble tolv personer pågrepet og siktet i tilknytning til saken, men ni av dem ble raskt løslatt igjen.

28-åringen døde etter kort tid av knivskadene han ble påført.

To personer som er siktet for psykisk medvirkning til grov kroppsskade. De ble løslatt i forrige uke, men siktelsen opprettholdes, opplyser Vest politidistrikt.

(©NTB)