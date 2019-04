Sakkyndige: Drapssiktet gutt på Vinstra ikke strafferettslig tilregnelig

NTB Innenriks

Gutten er siktet for å ha drept 16 år gamle Laura Iris Haugen jente i et boligområde på Sorperoa på Vinstra i Oppland onsdag 31. oktober. I tillegg er han siktet for grov kroppsskade mot en voksen mann som ble påført kutt i beinet da han kom til åstedet.

– Den rettspsykiatriske vurderingen av den siktede i drapssaken på Vinstra der en 16 år gammel jente ble drept, konkluderer med at den siktede ikke er strafferettslig tilregnelig, skriver politiet i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Rapporten fra de sakkyndige som har vurdert den siktedes helsetilstand, skal nå vurderes av Den rettsmedisinske kommisjon.

Rettssaken skal etter planen opp for Nord-Gudbrandsdal tingrett i Lillehammer 17. juni. Den er ventet å pågå i to uker.